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Не только воздух отравили: в Армянске жалуются на грязную воду

суббота, 02 марта 2019, 22:26

В оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Жители оккупированного Армянска жалуются, что в городе не только воздух отравили, но теперь почти по всему городу вот такая вода из крана. Странно, тут недавно ватница говорила, что с водой в Армянске проблем нет. Черпай глубже, дыши полной грудью", - написал он.

Напомним, в конце августа в оккупированном Армянске произошла экологическая катастрофа – выброс кислоты из завода "Крымский титан".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали снимки из аннексированного Россией Армянска (Крым), где произошла химическая катастрофа. На фото можно увидеть деревья и поля в аннексированном Армянске, которые усыпаны неизвестным веществом оранжевого цвета.

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