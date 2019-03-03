Лунка подвинулась: сеть насмешило видео игры президента Туркменистана в гольф

В сети посмеялись над игрой президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в гольф. Он дал мастер-класс министрам и объяснил, как играть в древнюю национальную игру чилик, а не в гольф.

Об этом сообщает местное издание "Туркменистан сегодня".

Мероприятие прошло в городе Ашхабад в рамках популяризации вида спорта среди туркменов. Президент государства лично показал другим чиновникам, как играть, однако, как заметили пользователи сети, у него не очень получилось.

Также под видео оставили множество комментариев, где посмеялись над президентом.

Как сообщал "Апостроф", сеть удивило, что президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову торжественно вручили золотую штангу.

Также напомним, в Туркменистане на собрании о проблемах коррупции первая же выступающая начала петь песню в честь матери президента Гурбангулы Бердымухаммедова. При этом присутствующие в зале прихлопывали в ладоши, а затем встали.