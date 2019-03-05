РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

22:44
Стало известно о важном повороте в деле против российского журналиста в Украине
22:26
Посол США требует уволить оскандалившегося украинского чиновника
21:57
Google прогнулся под Кремль: стало известно о вопиющем решении по Крыму
21:34
Названо имя самого молодого в истории миллиардера
21:31
Сеть взорвал бой двух лосей на белорусско-литовской границе: опубликовано видео
21:08
Порошенко назвал Днепропетровскую область лидером децентрализации
21:08
Кремль нашел фаворита на выборах в Украине: опубликовано "говорящее" видео
21:01
Реал - Аякс: стартовые составы
20:55
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы
20:46
​Соцсети бурно обсуждают появление в Украине сгущенки с портретом жены Бандеры: фото
20:38
Дать по роже: "Нацдружины" сделали опасное заявление по наблюдению за выборами
20:12
Убийство в Киеве: в ГПУ рассказали о связи с "бриллиантовым прокурором"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названо имя самого молодого в истории миллиардера

вторник, 05 марта 2019, 21:34

21-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Журнал Forbes оценил ее состояние в один миллиард долларов.

Как отмечает издание, она стала самым молодым миллиардером из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.

Дженнер стала известной благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". В проекте она снималась 10 лет, а с подросткового возраста занималась модельным бизнесом.

Главным финансовом активом Дженнер является компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году.

До модели самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние впервые оценили в миллиард долларов, когда бизнесмену было 23 года. Сейчас его состояние оценивают в 62 миллиарда долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Forbes назвал имена самых богатых олигархов Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Почему друзья вдруг превращаются во врага: как с этим бороться

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: