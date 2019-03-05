Названо имя самого молодого в истории миллиардера

21-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Журнал Forbes оценил ее состояние в один миллиард долларов.

Как отмечает издание, она стала самым молодым миллиардером из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.

Дженнер стала известной благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". В проекте она снималась 10 лет, а с подросткового возраста занималась модельным бизнесом.

Главным финансовом активом Дженнер является компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году.

До модели самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние впервые оценили в миллиард долларов, когда бизнесмену было 23 года. Сейчас его состояние оценивают в 62 миллиарда долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Forbes назвал имена самых богатых олигархов Украины.