Сеть взорвал бой двух лосей на белорусско-литовской границе: опубликовано видео

В сети активно обсуждают битву двух лосей на границе между Литвой и Беларусью.

Ролик с противостоянием животных был опубликован 4 марта на странице Twitter издания "Радые Свабода".

"Где-то на белорусско-литовской границе произошла вот такая драка. А вы за какого лося?", - гласит подпись к публикации.

Недзе на беларуска-літоўскім памежжы адбылася вось такая бойка.

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А вы за якога лася? pic.twitter.com/msAlmGuu0T 4 березня 2019 р.

Интересно, что ролик активно комментируют и репостят пользователи, которые с иронией отнеслись к противостоянию диких животных.

"Белорусский лось - родственник литовского лося. А то, чем они занимаются, - это фитнес", "Политически ангажированные животные ...", "А наш лось лучше", - пишут под сообщением пользователи.

Ранее "Апостроф" публиковал смешное видео с участием белорусских "мигрантов", которые, не боясь, пересекающих границу с Литвой.