​В Николаеве разгорелся громкий скандал из-за продажи дипломов: видео и подробности истории

В Николаевском ЧНУ им. Петра Могилы во время вручения дипломов студент заявил, что купил его за 350 долларов.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя соответствующее видео

"350 долларов я заплатил за диплом, работал в Польше. Спасибо, большая честь...", - прокричал парень, перед тем, как его вытолкали из зала. Сообщается также, что после он разорвал документ. После происшествия появилась информация, что парень якобы был в нетрезвом состоянии.

Молодой человек, комментируя на своем You Tube-канале новость об инциденте в СМИ, развенчал информацию от "очевидцев события" о том, что он был якобы в нетрезвом состоянии.

Выпускник заверил, что это абсурд - он вообще редко употребляет спиртное и почти не курит, как и не злоупотребляет "другими наркотическими веществами". По его словам, в самом начале он намеревался выступить с речью, но после двух-трех слов заметил пристальные взгляды, а затем ему выключили микрофон.

Позже декан факультета физического воспитания и спорта Андрей Чернозуб в эфире "112 Украина" заявил, что парень якобы купил не диплом, а дипломную работу. Он также рассказал, что студент почти не посещал обучение из-за заработков в Польше, на которые он пошел ради операции для онкобольной мамы.

Студент начал учиться с 3-го курса, окончил бакалавриат и поступил в магистратуру. Со временем парень перестал появляться на учебе, потому что поехал на работу за границу.

За несколько недель до начала защиты магистерских работ были поданы документы на отчисление этого студента, но после появления парня в "могилянке", ему дали возможность закрыть все пробелы и защитить дипломную работу. По информации декана, парень приехал уже с готовой магистерской работой, а то, где он ее взял, никто не проверял.

Также декан заверил, что в полицию было подано заявление.

Как сообщал "Апостроф", бывшего украинского топ-чиновника вызывают на допрос в Молдову по делу о поддельном дипломе.