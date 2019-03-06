В Европе девушки устроили на снегу впечатляющие соревнования в бикини: фото и видео

В Румынии провели необычные спортивные соревнования "Мисс бикини", где полтора десятка девушек в купальниках проехались лыжной трассой.

Об этом сообщает местное издание Liber Tatea.

Соревнования состояли из нескольких этапов: в первом участницам предложили съехать с горы на лыжах или сноуборде. Во втором - забросить в корзину баскетбольный мяч и выполнить элемент популярного танца. А в третьем - спуститься с горы на резиновом колесе и сбить гигантские кегли.

Также на мероприятие присутствовали и зрители, однако они были тепло одеты. Но по словам девушек, они не замерзли, ведь их грели адреналин и физические упражнения.

Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.

Foto: Tibi Hila

Как сообщал "Апостроф", в центре столицы состоялся ежегодный велопарад девушек. В мероприятии приняли участие несколько сотен девушек и женщин.