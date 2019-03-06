Поздравления на 8 Марта: стихи, открытки и смс

Близится 8 Марта, один из самых женственных праздников в году. Чтобы вам было проще поздравить своих любимых представительниц прекрасного пола, "Апостроф.Лайм" заранее собрал все самые яркие и трогательные поздравления в одном материале. Тут каждый найдет вариант на свой вкус, так как мы подобрали и стихи, и смс в прозе и даже самые оригинальные открытки.

***

С прекрасным праздником весны

Мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы вам желаем!



И солнце пусть вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.



Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!

***

Так много ласки и тепла,

Загадки, нежности, терпения

Природа женщине дала.

И все по праву, без сомнения!



Так будьте ж вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнем,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!

***

***

Прекрасный день настал в году,

Принес он нам тепло, весну,

Улыбки, радость, настроение,

А дамам нашим — поздравления!



Желаем, чтоб вы улыбались,

Весной пришедшей наслаждались,

Купались в море нежных слов

И самых сказочных цветов!

***

Пусть расцветает все кругом,

И будет жизнь прекрасным раем!

С Международным женским днем

Сегодня женщин поздравляем!



Вам пожелать хотим тепла,

Любви большой и много света,

Чтобы счастливой жизнь была

И сладкой, будто бы конфета!

***

***

От души вас поздравляю!

Пусть сбываются мечты,

Пусть щебечут птичьи стаи,

И пестрят вокруг цветы!



Пусть такое настроенье

Не покинет целый год,

Пусть признание и радость

Новый день вам принесет!



Пожелаю оставаться

Обаятельной и яркой,

Восхищаться, удивляться,

Принимать судьбы подарки!

***

***

Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

***

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

***

Международный женский день — прекрасный праздник и повод сказать теплые и душевные слова нашим женщинам! Поздравляем вас, желаем, чтобы душа всегда пела, чтобы настроение было великолепным, а весна была в каждом вашем движении. Любви, мира, благополучия, счастья, нежности и умиротворения!

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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.

***

От чистого сердца поздравляю с Международным женским днем и желаю большой любви и счастья в жизни, невероятной радости и нежных слов, доброй удачи и неувядаемой красоты, потрясающих возможностей и чудесного настроения.

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