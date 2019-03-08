Поздравления на 8 Марта: стихи, открытки и смс

Международный женский день, 8 марта, один из самых женственных праздников в году. Чтобы вам было проще поздравить своих любимых представительниц прекрасного пола, "Апостроф.Лайм" собрал все самые яркие и трогательные поздравления в одном материале. Тут каждый найдет вариант на свой вкус, так как мы подобрали и стихи, и смс в прозе и даже самые оригинальные открытки.
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С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
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Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И все по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
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Прекрасный день настал в году,
Принес он нам тепло, весну,
Улыбки, радость, настроение,
А дамам нашим — поздравления!
Желаем, чтоб вы улыбались,
Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море нежных слов
И самых сказочных цветов!
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Пусть расцветает все кругом,
И будет жизнь прекрасным раем!
С Международным женским днем
Сегодня женщин поздравляем!
Вам пожелать хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!
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От души вас поздравляю!
Пусть сбываются мечты,
Пусть щебечут птичьи стаи,
И пестрят вокруг цветы!
Пусть такое настроенье
Не покинет целый год,
Пусть признание и радость
Новый день вам принесет!
Пожелаю оставаться
Обаятельной и яркой,
Восхищаться, удивляться,
Принимать судьбы подарки!
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Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!
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В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.
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Международный женский день — прекрасный праздник и повод сказать теплые и душевные слова нашим женщинам! Поздравляем вас, желаем, чтобы душа всегда пела, чтобы настроение было великолепным, а весна была в каждом вашем движении. Любви, мира, благополучия, счастья, нежности и умиротворения!
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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.
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От чистого сердца поздравляю с Международным женским днем и желаю большой любви и счастья в жизни, невероятной радости и нежных слов, доброй удачи и неувядаемой красоты, потрясающих возможностей и чудесного настроения.
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