Соцсети разгневала цена "закуски" на популярном украинском курорте: опубликовано фото

На популярном украинском курорте Буковель цены на еду в заведениях общественного питания бьют все немыслимые рекорды.

Об этом написала в группе "Чесне слово" в Facebook Ольга Шевелин.

"Буковель. 11 подъемник. Кандидат в президенты Шевченко!" – подписала фото она.

На снимке можно увидеть тарелку, на которой лежит ветка укропа и один квашеный помидор по цене 65 гривен за 100 граммов. То есть, клиент заплатил за один квашеный помидор целых 65 гривен!

"Это надо так помидоры любить", "Помидор стоимостью 2.4 литра бензина", "А с апреля по всей стране будет?", "Вот вам и реалии", - комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Буковеле устроили масштабный обыск.