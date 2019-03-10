РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

03:34
Экс-главарь ДНР пожаловался на проблемы с деньгами и продает путинскую медаль за Крым: фото
02:37
Соцсети разгневала цена "закуски" на популярном украинском курорте: опубликовано фото
01:50
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
01:42
Найдены уникальные цветные фото городов Украины времен Второй мировой войны
00:30
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования
00:18
Под Одессой убили и сожгли иностранца: фото и детали трагедии

9 марта

23:55
В США зафиксировали уникальный природный феномен: опубликовано невероятное видео
23:42
В Киеве наглого "героя парковки" вынесли с трамвайных путей: видео
23:15
В Колумбии рухнул самолет с пассажирами: опубликовано жуткое видео с места трагедии
22:55
В Киеве авто на скорости влетело в троллейбус: подробности и фото с места смертельного ДТП
22:31
В Польше толпа пьяных жестоко избила украинца: опубликовано видео
22:08
Переотмечал и заблудился: на Донбассе украинские бойцы захватили боевика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Соцсети разгневала цена "закуски" на популярном украинском курорте: опубликовано фото

воскресенье, 10 марта 2019, 02:37

На популярном украинском курорте Буковель цены на еду в заведениях общественного питания бьют все немыслимые рекорды.

Об этом написала в группе "Чесне слово" в Facebook Ольга Шевелин.

"Буковель. 11 подъемник. Кандидат в президенты Шевченко!" – подписала фото она.

На снимке можно увидеть тарелку, на которой лежит ветка укропа и один квашеный помидор по цене 65 гривен за 100 граммов. То есть, клиент заплатил за один квашеный помидор целых 65 гривен!

"Это надо так помидоры любить", "Помидор стоимостью 2.4 литра бензина", "А с апреля по всей стране будет?", "Вот вам и реалии", - комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Буковеле устроили масштабный обыск.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: