Facebook подала в суд на разработчиков из Украины: в чем их обвиняют

Facebook подала в суд на двух украинцев, которые нанесли непоправимый вред репутации компании.

Об этом сообщает The Verge.

Уточняется, что в компании потратили более $75 000 на расследование. Известно, что в иске к Глебу Случевскому и Андрею Горбачеву заявляется, что с 2017 по 2018 год они управляли четырьмя онлайн-приложениями с тестами, которые рекламировались в соцсети. Они размещались на сторонних сайтах и собирали личные данные пользователей в Facebook.

Случевский и Горбачев работают в компании Web Sun Group: по данным украинского издания AIN, она является аутсорсинговой IT-компанией, офис которой расположен в Киеве и насчитывает до 200 специалистов. Случевский называет себя ее основателем, вместе с Горбачевым они работали над онлайн-приложениями "Supertest", "FQuiz", "Megatest" и "Печенька".

Эти сервисы предлагали пользователям включать уведомления в браузере, которые рекомендовали специальные расширения для работы. Оказалось, что эти расширения собирали личные данные из аккаунтов пользователей без их ведома и показывали в их лентах в соцсети Facebook собственную рекламу.

Исходя из контекста претензии Facebook, такая кража личных данных пользователей может быть также связана с продажей личных сообщений 81 тысячи пользователей в 2018 году.

Как сообщал "Апостроф", из-за утечки данных пользователей Facebook Цукерберг потерял громадную сумму.