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СБУ отправило в "черный список" любимца СССР из Италии

понедельник, 11 марта 2019, 13:07

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности итальянским певцом Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Об этом свидетельствует обновленный список Минкультуры от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.

Дуэт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-1990-х годах.

Как известно, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В общей сложности в список уже внесены 147 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, попал итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо.

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