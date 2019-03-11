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В "Киевзеленстрое" объяснили необходимость обрезки деревьев

понедельник, 11 марта 2019, 13:40

Все виды обрезки деревьев выполняются коммунальным объединением "Киевзеленстрой", чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Поврежденные ветви являются основным источником образования болезней и местом разведения вредителей.

Как отметили на официальном портале Киева, обрезка осуществляется в соответствии с "Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины", утвержденными профильным министерством.

Согласно этим Правилам специалисты объединения обрезают деревья ориентировочно с 15 октября до 15 апреля в период минимальной циркуляции соков - весной до распускания почек или осенью после опадения листьев.

"Весенняя обрезка является необходимой мерой для активизации роста деревьев и кустов. Она уравновешивает баланс питания (особенно для молодых, поврежденных или больных деревьев), добавляет кроне растений компактный или наоборот" развернутый "вид. После обрезки деревьев вырастают новые веточки, при этом значительно повышается иммунитет к болезням ", - объясняют в "Киевзеленстрое".

При уходе за деревьями применяют такие виды обрезки, как формирующая, санитарная и омолаживающая.

Формовочную подрезку деревьев проводят в рядовых и аллейных насаждениях с целью сохранения естественной или искусственной формы растений (колоннообразной, конусообразной, шарообразной и т.д.), равномерного расположения скелетных ветвей. Различают слабое, умеренное и сильное обрезание, степень которого зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны.

Санитарную подрезку выполняют, чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обрезке подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом, чтобы избежать их обламывания.

Омолаживающая подрезка применяется на старых деревьях, которые потеряли способность к росту. Цель омолаживающей подрезки - не довести дерево до полного прекращения роста, а стимулировать новый прирост, сбалансировать плодоношение и избежать ветроламкости.

Осуществлять омоложения соответствии с "Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины" можно путем спиливания стволов деревьев (особенно березы, ивы белой, граба, клена ясенелистного, липы, осины, тополя и т.д.) до самого пня. Эта операция вызывает быстрый и обильный рост корневой поросли, с которой можно формировать одно- или многоствольные деревья.

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