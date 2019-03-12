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Кандидат в президенты Деревянко выступил за легализацию оружия

вторник, 12 марта 2019, 09:58

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко выступает за право украинцев на защиту с помощью огнестрельного оружия.

По его словам, сегодня в стране - более 6 миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия. За прошедшие 2 года уровень преступности вырос на 50%. Простые украинцы не чувствуют себя в безопасности, сообщается на сайте политика.

Нардеп отметил, что сейчас в Украине ограничено право граждан иметь огнестрельное оружие и использовать его для самозащиты, хотя это конституционное право каждого человека.

"Мы должны законодательно ввести право на защиту с помощью огнестрельного оружия", - убежден Деревянко.

"Каждый украинец должен иметь право на защиту огнестрельным оружием своей жизни и жизни своей семьи, здоровья, имущества в своем доме, квартире (при условии прохождения обучения и получения справки о психическом здоровье)", - убежден нардеп.

Деревянко подчеркнул, что в странах, где есть право на вооруженную защиту, уровень уличной преступности уменьшился на 30-40%.

"Убивает не оружие, а человек и необходимо бороться с преступностью, а не с оружием", - отметил политик.

Деревянко напомнил, что еще 2 года назад стал председателем межфракционного объединения в Верховной Раде "Право на защиту", целью которого является предоставление всем гражданам права защитить себя и членов своей семьи, а недавно активисты партии "Воля" начали движение, который также называется "Право на защиту".

Деревянко также сообщил, что стал членом Украинской ассоциации владельцев оружия.

Напомним, 1 февраля 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Деревянко кандидатом на пост президента Украины от партии "Воля" на очередных выборах 31 марта 2019 года.

Среди ключевых пунктов президентской программы Деревянко: мораторий на проверки бизнеса до проведения либеральной налоговой реформы, растаможка авто 10%, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин - во власть, ориентация на цифровую экономику и IT-сектор, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение заробитчан, бесплатный Интернет по всей Украине, сохранение окружающей среды и защита животных.

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