Свобода под угрозой: Украине досталось от ООН за нападения на СМИ, активистов и религиозных деятелей

Управление верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ростом в Украине количества актов насилия, направленных на журналистов, активистов гражданского общества, а также церковных служителей.

Об этом говорится в отчете по 2018, который был обнародован 12 марта в Киеве.

В отчете отмечается, что УВКПЧ обеспокоено непринятием правоохранительными органами мер для немедленного предотвращения актов насилия; безнаказанностью исполнителей жестоких преступлений принятием и введением в действие законодательства, которое могло бы негативно повлиять на основополагающие свободы в Украине.

"В большинстве задокументированных случаев нападений на журналистов и других работников СМИ, гражданских и политических активистов, адвокатов, УВКПЧ отмечает безнаказанность. Пока такая безнаказанность остается без внимания, пространство для реализации и защиты основных свобод находится под угрозой", - отмечается в отчете.

В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 164 нарушения. По крайней мере в 34 задокументированных инцидентах правонарушители непосредственно связаны с крайне правыми группами или принадлежат к ним.

"В течение отчетного периода УВКПЧ наблюдало тенденцию жестоких нападений и актов запугивания, направленных на журналистов и других работников СМИ, активистов гражданского общества и политических активистов, а также адвокатов. Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего - выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - говорится в отчете.

Отмечается также, что следователи часто квалифицировали нападения на журналистов должным образом, пренебрегая мотивом нападавших, который заключался в нарушении или препятствовании деятельности журналистов.

"Игнорирование такого мотива, который обосновывал бы другие обвинения, по которых предусмотрены более жесткие приговоры, приводит к безнаказанности за таки поступки. Таким образом, следователи отказывают в конкретной защите, которую журналистам предоставляет закон", - отмечается в отчете.

Также УВКПЧ выразило критику действий украинских судов, которые предоставили прокуратуре доступ к персональным данным журналистов-расследователей, включая информацию об их источниках, "что можно было бы расценить как акты запугивания".

Кроме того, различные органы власти продолжали применять "широкое и непоследовательное толкование положений уголовного законодательства в отношении терроризма и положений о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины к журналистам, блоггерам и пользователям социальных сетей за публикацию или размещение и перепост информации, которая оценивается как "антиукраинская".

"Более того, вызывают обеспокоенность определенные законодательные инициативы, по которым предлагается наделить государственные органы широкой свободой действий и полномочиями на блокирование онлайн-источников, что неоправданно ограничило бы свободу мысли и выражения", - подчеркивается в отчете.

Также в УВКПЧ зафиксировали в 2018 году увеличение количества жестоких нападений на активистов гражданского общества. Приступления имели разный характер - от обливания жертв жидкостью, до причинения огнестрельных ранений - и повлекли смерть двух активистов.

"Несмотря на создание специальной парламентской следственной комиссии, расследование нескольких нападений не продвигается", - подчеркнули в отчете.

В отчетном периоде задокументировано шесть случаев нападений и запугивания в отношении адвокатов, задействованных в резонансных делах, в частности адвокатов, представляющих ответчиков, известных своими независимыми взглядами.

"Примечательно, что все эти нападения были совершены или членами крайне правых групп, или неустановленными правонарушителями, вероятно связанными с такими группами", - отмечается в отчете.

В УВКПЧ также выразили обеспокоенность из-за отсутствия ответственности за "нападения на гражданское общество, совершенные крайне правыми группами".

"В отчетном периоде количество задокументированных УВКПЧ нападений и актов запугивания с участием членов крайне правых групп, достигло 34. Лишь небольшое количество из них сейчас расследуется. УВКПЧ задокументировало случаи, когда, несмотря на достаточное присутствие полиции, органы власти не задержали правонарушителей. УВКПЧ обеспокоено тем, что такая безнаказанность может поощрять дальнейшие нападения", - говорится в отчете.

Также в УВКПЧ отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине из-за процесса обретения автокефалии.

"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 10 случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан, которые касались преимущественно Украинской православной церкви (Московского патриархата). УВКПЧ обеспокоено тем, что существующая политическая среда еще больше способствует напряженности, которая негативно влияет на свободу религии или убеждений, с возможными неблагоприятными последствиями для других прав человека, в частности права на свободу мысли и выражения, накануне выборов", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что в ноябре 2018 года, после отказа УПЦ (МП) присоединиться к вновь созданной Православной церкви Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) "возбудила ряд уголовных дел по обвинению в подстрекательстве к религиозной ненависти, а по крайней мере в одном случае это обвинение было дополнено обвинением в государственной измене, причем о подозрении не сообщается".

"В контексте этих расследований СБУ провела обыск в помещениях УПЦ (МП) и помещениях церковных иерархов. СБУ также допросила священнослужителей в разных регионах Украины. Лица, с которыми УВКПЧ проводило интервью, сообщили, что такие действия спровоцировали давление на них, и заявили , что, несмотря на отсутствие прямых угроз или принуждения, считают эти действия попытками повлиять на их позицию относительно автокефалии", - отмечается в отчете.

Также напоминается, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за начало обязательного переименования религиозных организаций, связанных с религиозными центрами в Российской Федерации, имея в виду в первую очередь общины Украинской православной церкви (Московского патриархата). Парламент также принял ограничение на доступ священников таких организаций в помещения Вооруженных сил Украины из соображений национальной безопасности.

"Это противоречит статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, потому что безопасность не является допустимым основанием для ограничения свободы религии или убеждений", - отмечается в отчете.