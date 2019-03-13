Хоть одним глазком: скандальный боевик размечтался об уничтожении Украины

Российский писатель и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Александра Захарченко Захар Прилепин выразил желание увидеть "воссоединение РФ и Украины".

Об этом он заявил в интервью одному из ресурсов боевиков, рассуждая об итогах пяти лет российской агрессии в отношении Украины, передает Обозреватель.

"Но хотелось бы хоть одним глазком посмотреть (захват Киева и "воссоединение", - прим. ред.). В нашем батальоне многие уже не смогут этого сделать. В том числе бойцы и офицеры, которые воевали два, три, четыре и даже пять лет и погибли только что, или в 2018-м, или в 2017-м. Надеюсь, хоть кто-то это увидит из нас", - сказал он.

В тоже время, по словам Прилепина, боевики терпят большие потери и не скрывают нахлынувшего разочарования на Донбассе.

"Есть и разочарование, есть и радость, много чего есть. Слишком много похорон, чтоб спокойно обо всём говорить. Успокаиваю себя тем, что в XVII веке - расстояние от воссоединения Украины с Россией до возврата Киева заняло более полувека. Не говоря про Правобережную Украину. Это очень долгие процессы", - заявил сторонник боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее Прилепин уже угрожал Украине полной оккупацией.