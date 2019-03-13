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В мире в самом разгаре новый мусорный челлендж: в соцсетях делятся яркими фото

среда, 13 марта 2019, 17:30

В интернете получил популярность новый челлендж: пользователи со всего мира убирают мусор на какой-либо загрязненной территории и выкладывают фотографии "до" и "после" с хештегом #trashtag.

Соответствующие фото публикуют в социальных сетях.

5 марта в Facebook был опубликован пост, автор которого обращается к "скучающим подросткам": "Вот новый #челлендж для всех вас, скучающих подростков. Сфотографируйте территорию, которой бы не повредило немного уборки, а затем сфотографируйте то, как вы что-то с этим сделали, и опубликуйте".

Пользователи сети с энтузиазмом отозвались на призыв. На данный момент у поста в Facebook — почти 100 тысяч лайков, а поделились им 325 тысяч пользователей. Соответствующий тред на Reddit собрал 141 тысячу голосов "за".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", осенью 2018 года в США и Великобритании получил популярность опасный флешмоб Fire Challenge, во время которого подростки обливают себя горючими веществами и поджигают.

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