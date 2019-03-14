Галактика в опасности: в сети подняли на смех возбуждение в России дела против Вятровича

Председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в России подозревают в совершении преступления против мира и безопасности человечества. Подозрение ему выдвинул Следственный комитет Российской Федерации.

Об этом сам Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Русская горячка" - она беспощадна", - подписал он публикацию.

Под постом собралось множество комментариев пользователей, которые в один голос высмеивают решение Следкома РФ.

"Володя, дружище, это успех и лучшее подтверждение правильности твоих действий! Так держать и в дальнейшем!", "Надо создать такой орден, который вручался бы людям, которые больше всего "насолили" РФ. Это было бы почетно носить такой орден", "А могли и о твоем участии в двух Чеченских войнах вспомнить", "Мои поздравления! Если рашка тебя не любит, значит все правильно делаешь!", "Всего человечества! Вот это масштаб", - пишут юзеры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Следственный комитет России продолжает возбуждать уголовные дела против украинских военных, обвиняя их в обстрелах мирных граждан из тяжелого вооружения.