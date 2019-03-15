Известный памятник в Керчи может рухнуть в любой в момент: фото и реакция сети

В Керчи (аннексированный Россией Крым) на грани обрушения находится обелиск Славы на горе Митридат.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Керчь. Про дидов. Сегодня не для прессы состоялся доклад Керченского заповедника о состоянии обелиска Славы на горе Митридат. Его состояние является критическим и представляется опасность для окружающих, т. к. он может рухнуть в любой момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние обелиска Славы на горе Митридат действительно критическое. До реставрации, проведение которой планировалось в 2018 году, руки у российских оккупантов так и не дошли.

"Весной 2018 на сайте госзакупок размещался тендер на реставрацию Обелиска на 3 200 000 руб. Согласно тендеру, научно-проектную документацию должны были сделать до 31 октября прошлого (2018) года", - отмечает блогер.

В сети сразу же прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, во что оккупанты превратили Крым.