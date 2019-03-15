В иконостасе не хватает Гитлера: в сети подняли на смех клип Чичериной о главарях ДНР

Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей так называемого "паспорта ЛНР", рассмешила новым видео о главарях так называемой ДНР.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Судя по кадрам, клип снимался на позициях боевиков так называемой ДНР. На них можно увидеть несколько десятков лиц оккупантов и даже фото ликвидированного на Донбассе главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

В сети тут же стали комментировать ролик.

"Гитлера и Пол Пота забыли для иконостаса, одного порядка личности", "А что, Краб с галеры ибн Путин, ишшо не заслужил местечко между Суворовым и Сталиным?! Чо?! ваще что ли?!Это же он, через тебя, войну рекламирует. Самых буйных в топку, чтоб в Рассеюшке то было тихо и спокойно, никто чтоб страну пилить-продавать не мешал, да гастеров завозить", "Ха-ха, повеселило, творчество душевнобольных", "Что с людьми творится, святые Сталин, Ленин", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Чичерина выдала очередной фейк о войне на Донбассе.