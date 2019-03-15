В "Национальном Корпусе" сделали громкое заявление о возможных провокациях СБУ

В субботу, 16 марта, в Киеве состоится очередная акция протеста политической партии «Национальный Корпус», которая пройдет под лозунгом «Свинарчуков Порошенко – за решетку». Лидеры украинского националистического движения настаивают: митинг запланирован как мирный, но не исключены провокации.

Об этом стало известно из видеообращения одного из лидеров политической партии «Национальный Корпус» и экс-командира полка «Азов» Сергея Коротких на его странице в Facebook.

Он сообщил, что после серии митингов «Национального Корпуса», призывающих к аресту фигурантов коррупционного скандала в «Укроборонпроме», участники украинского националистического движения стали объектами преследования. Сергей Коротких рассказал, что против лидеров националистов власть готовит провокации, цель которых – дискредитировать «Национальный Корпус» как политическую силу. В непосредственной подготовке компрометирующих акций азовец обвинил нынешнее руководство Службы безопасности Украины.

«Замглавы СБУ Виктор Кононенко распорядился сделать закладки в центре Киева, чтобы затем обвинить в этом представителей «Национального Корпуса», которые 16 марта собираются провести в столице митинг. Эта акция протеста будет исключительно мирной. Знайте: любой человек, который появится там в субботу с оружием, – это провокатор из СБУ, каждый арестованный представитель «Национального Корпуса» – это давление на настоящую оппозицию, которая готова бороться с воровством и коррупцией», – заявил Сергей Коротких.

Отметим, завтра, 16 марта, на Майдане Незалежности в Киеве запланирована очередная акция «Национального Корпуса» под лозунгом «Свинарников Порошенко – за решетку». Главной целью протеста станет публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно арестовать всех участников коррупционной схемы в «Укроборонпроме».

Напомним, во время пресс-конференции 11 марта лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий заявил, что субботний митинг пройдет без использования партийной символики. Он также предложил присоединиться к акции представителям и сторонникам всех политических сил, которым не безразлична судьба Украины.