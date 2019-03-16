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Как работают украинские снайперы на Донбассе: в сети показали мощное видео

суббота, 16 марта 2019, 12:03

В сети показали видео учений Сил специального назначения Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Ролик опубликовал в Twitter блогер с ником Конопляний Джмелик.

По информации штаба ООС еженедельно спецназовцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперной деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму.

Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото украинских бойцов, воюющих под Авдеевкой.

Также стало известно, что спецназ ВСУ устроил "диверсии" на военных складах.

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