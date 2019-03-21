​На трассе Киев-Чоп случилось серьезное ДТП со стадом диких животных: фото

19 марта на автодороге международного значения Киев-Чоп в селе Деревач водитель Renault Duster влетел в стадо диких кабанов, перебегавших дорогу.

Об этом он написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Стадо животных перебегало дорогу, и в него врезалась легковушка. В результате машина получила технические повреждения, а двое животных погибли на месте.

"В 23:30 в селе Деревач стадо кабанов перебегало дорогу, и одно авто влетело в это стадо. В результате ДТП у Renault Duster разбита передняя часть автомобиля, два кабанчика погибли. Полиция на месте происшествия оформила ДТП", – написал Зинкевич.

Депутат призвал водителей быть внимательными на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения автомобиля и лося.