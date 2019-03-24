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Запретят ввоз багетов: в сети гадают над ответкой России за вход корабля НАТО в Одессу

воскресенье, 24 марта 2019, 10:15

В субботу, 23 марта, в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.

Об этом сообщает издание "Думская".

В 09:30 у 16 причала морвокзала ошвартовался французский тральщик M653 Capricorne. Корабль прошел черноморскими проливами и вошел в Черное море 21 марта.

Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в наш город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

Цель захода - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Корабль пробудет в Одессе до 26 марта. В рамках визита запланированы учения с кораблями ВМСУ по программе PASSEX.

В сети задумались над ответкой России за вход корабля в Черное море.

Как сообщал "Апостроф", на росТВ пригрозили отправить на дно корабли НАТО. Так, российский ученый-востоковед, профессор Евгений Сатановский высказался по поводу применении Россией своих войск, расположенных в захваченном Крыму, против НАТО в случае каких-либо действий Североатлантического альянса в Черном море.

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