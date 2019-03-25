РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

08:00
Благовещение Пресвятой Богородицы и День СБУ: какой праздник 25 марта
07:58
Нужно договариваться: в сети показали реальные перспективы компромисса с Путиным
07:55
ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: есть убитые и раненые
07:30
День службы безопасности Украины: поздравления, стихи и смс
07:25
Минусы и мокрый снег: появился "зимний" прогноз погоды на неделю
07:23
​Под Киевом иностранец зверски убил таксиста: фото изверга
07:00
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать в этот день
06:56
​В Киеве объявили в розыск наглую воровку: фото
06:54
В Киеве пьяный на Jeep устроил жесткое двойное ДТП: фото и видео
06:32
Самый богатый на Земле: в России озвучили колоссальное состояние Путина
06:30
Гороскоп на 25 марта: соперничество у Львов и споры из-за денег у Скорпионов
05:39
На Донбассе ликвидирован боевик Волкодав: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать в этот день

понедельник, 25 марта 2019, 07:00
Фото: oldcathedral.org

Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают католики и представители других христианских конфессий, использующих григорианский календарь, по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя. По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать

Нужно и можно:

  • Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;
  • Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;
  • Собирать и заваривать целебные травы и цветы;
  • В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.

Нельзя:

  • Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;
  • Нежелательно уезжать из дома;
  • Работать на земле или подрезать деревья;
  • Одалживать что-либо или давать в долг;
  • Стричь и красить волосы, делать сложные прически;
  • Шить, вязать и готовить до вечера;
  • Надевать новую одежду.

На The Лайм также читают:

Красота без фильтров: ТОП-10 украинских звезд без макияжа

The Prodigy позвали поклонников на похороны Кита Флинта

Надя Дорофеева вышла на сцену без штанов

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов

Максимум для пиара: буксование языкового закона выгодно только одному человеку

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: