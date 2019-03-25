Порошенко подал в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на телеканал "1+1".

Об этом говорится в заявлении главы парламентской фракции БПП Артура Герасимова, опубликованной на официальном сайте Порошенко.

"В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Петр Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации. Однако в последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения, что заставляет и посмотреть на ситуацию иначе, и действовать иначе, чем раньше. Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в Президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", – говорится в заявлении.

По словам Герасимова, причиной информационной войны Игоря Коломойского против власти стала национализация "Приватбанка".

"Очевидно, что господин Коломойский руководствуется чувством мести к государству. Как известно, Правительство, чтобы спасти деньги миллионов и миллионов вкладчиков, которые могли исчезнуть из-за неэффективного и сомнительного менеджмента частных владельцев Приватбанка, должен был национализировать это учреждение. Именно это стало главной причиной информационной войны Игоря Коломойского против власти. Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", – также отмечают в заявлении.

"Мы искренне сочувствуем журналистскому коллективу канала 1+1. Он имеет уже долгую историю, сверкает яркими репортерскими талантами, гордится специалистами очень высокого уровня. Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень, как это ни прискорбно, на весь коллектив. Чернопиарная вакханалия, грубое нарушение элементарных норм журналистской профессии, которые господствуют на канале уже в течение нескольких месяцев, не позволяют нам делать вид, будто бы есть журналистика. Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, заангажированной информации, и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает владелец канала", – говорится в заявлении нардепа.

Кроме того, по словам Герасимова, "плюсы" "уже не стесняются одалживать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами".

"Они уже даже не чураются впрыскивать русский пропагандистский яд в украинское информационное пространство. Петр Порошенко решил подать в суд на канал 1 + 1 за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в Президенты и Президента. Предвыборный штаб Петра Порошенко призывает всех граждан Украины относиться к новостям и других информационным продуктам канала 1+1 с большой опаской. С каждым днем в них становится все меньше журналистики - и все больше политических заказов от собственника", – резюмируют в заявлении.