Из Украины выставили скандальную журналистку, работавшую на Москву: видео

Из Украины в принудительном порядке выдворили российскую журналистку Маргариту Бондарь.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, публикуя видео допроса пропагандистки.

Уточняется, что весь прошлый год по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, Бондарь систематически распространяла информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

В частности, журналистка публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями украинских националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы.

Пропагандистку выдворят из Украины до 31 марта. Кроме того, ей также запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Как сообщал "Апостроф", ранее задержанного в Киеве пропагандиста росТВ выдворили из Украины.