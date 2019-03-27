РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

27 марта

15:45
​В Украине резко снизят цены на газ для бизнеса: опубликованы цифры
15:42
На Киев обрушился мощный снегопад: эксклюзивные видео и фото
15:35
Знаменитая российская пара стала родителями
15:24
В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату
14:55
Суд Киева принял скандальное решение по звезде сериала "Сваты", поддержавшей захват Крыма
14:51
Люксембург оконфузился с жалобой в УЕФА из-за украинского бразильца: в сети смеются над документом
14:50
Потап удивил фотосессией с бывшей женой
14:49
Компенсация субсидий: стало известно, сколько денег выплатят украинцам
14:25
"Шахтер" одержал крупную победу над клубом Премьер-лиги в контрольном матче
14:25
Оккупанты сделали из крымских татар террористов: новые видео обысков и рассказы жен арестованных
14:16
У Медведчука и Бойко возникла проблема из-за полета в Россию: заявление глав МВД и ГПУ
14:10
Упоротяка: в сети высмеяли фото представленного в России талисмана Евро-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд Киева принял скандальное решение по звезде сериала "Сваты", поддержавшей захват Крыма

среда, 27 марта 2019, 14:55

Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".

Об этом 27 марта сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

"Суд признал противоправными действия Службы безопасности по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ", - говорится в постановлении.

Также суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Суд признал противоправным и отменил приказ Минкульта и приказ Государственного агентства по вопросам кино об "аннулировании государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов" с участием актера.

В суде утверждают, что проанализировали содержание справки, подготовленной в СБУ, и установили, что она "была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований".

Таким образом, все решения, принятые на основании указанной справки, суд признал необоснованными, противоправными и отменил их.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на видео 2014 года актер Федор Добронравов заявил о своей поддержке оккупации Крыма.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами

Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: