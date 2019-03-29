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Переход Украины на летнее время: когда переводить часы и как сохранить тонус

пятница, 29 марта 2019, 23:44
Фото: pixabay.com

Совсем скоро Украина официально распрощается с зимой и перейдет на летнее время. Очень важно не упустить момент перевода часов, чтобы никуда не опоздать и не испортить свои планы. "Апостроф.Лайм" решил заранее предупредить читателей и рассказать, когда переводить стрелки часов и как оставаться в тонусе при смене времени.

В 2019 году часы следует перевести в ночь с 30 на 31 марта, в 03.00. Стрелки нужно передвинуть на час вперед. Также на летнее время одновременно с Украиной переходят 70 других стран мира. Уже утром 31 марта все будет работать по новому летнему графику, смещаясь на один час. Это означает, что и спать нам придется на целый час меньше. Как сохранить хорошее самочувствие и продолжить высыпаться при смене режима?

Главные правила хорошего самочувствия

  • Пить как можно больше чистой воды без газа. Именно воды, а не чая, кофе, сока и других напитков;
  • Есть побольше свежих овощей и фруктов;
  • Употреблять продукты, богатые кальцием и белком: курицу, орехи, творог, кефир, йогурты;
  • За час до сна отказаться от компьютера, телевизора и смартфона;
  • Перед сном выйти на короткую пешую прогулку;
  • Не есть за два часа до времени сна, чтобы организм мог отдыхать, а не заниматься перевариваением пищи;
  • Проветривать жилье перед сном, чтобы свежий воздух помог вашему организму получить нужное количество кислорода;
  • Ложиться спать в максимальной темноте, так вашему мозгу будет намного проще расслабиться.

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