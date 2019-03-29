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Смерть ребенка во время операции: под Одессой назревает врачебный скандал

пятница, 29 марта 2019, 11:29

В городе Подольске Одесской области после проведения операции по удалению аденоидов умер 8-летний мальчик, по факту трагедии начато расследование.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, в хирургическом отделении, не выходя из "анестезирующего состояния", после проведения операции умер мальчик. Тело направлено в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский призвал общественность не делать преждевременных выводов относительно виновников трагедии.

По предварительным данным полиции, причиной смерти ребенка могла стать сердечная патология, которая "сработала" во время операции. Это, однако, не исключает ответственности врачей за случившееся. В любом случае, все точки над "i" должна расставить комиссионная экспертиза, которую будут проводить не только судебные медики, но и опытные клиницисты — хирурги, анестезиологи и другие.

В то же время, родственники считают, что в смерти ребенка виноваты медики. В частности, как заявляла в соцсетях родственница мальчика Людмила Паламарчук, когда родители хотели поговорить с врачами, их "не было на месте, а анестезиолог еще и прихватил с собой документы - историю болезни и амбулаторную карту мальчика и скрылся".

Как сообщал "Апостроф", в больнице Ивано-Франковска умер трехлетний ребенок, родители обвинили врачей, однако медики свою вину не признают.

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