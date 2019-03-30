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Час Земли 2019: когда и на сколько выключать свет

суббота, 30 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com

Это не праздник, а скорее глобальная ежегодная международная акция, которая организовывается Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF). Проводится она традиционно в одну из последних суббот марта, в этом году выбор пал на 30 марта.

Главная фишка этого флешмоба в том, что жители разных стран в одно и то же время выключают весь свет в помещениях ровно на один час. Для чего это проводится? Чтобы привить обществу бережное отношение к природе, совершить общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Когда нужно выключить свет на Час Земли в 2019 году

30 марта всем желающим присоединиться к глобальной мировой акции следует выключить свет во всех помещениях ровно на один час. Сделать это нужно с 19.30 по 20.30 по киевскому времени. К флешмобу ежегодно присоединяются не только жильцы обычных домов и работники различных организаций.

Также выключается освещение на таких знаменитых достопримечательностях как здание "Эмпайр-стейт-билдинг" в Нью-Йорке, мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, Колизей в Риме, легендарный Оперный театр в Сиднее, буддистский храм "Ват-Арун" в Бангкоке, Королевский дворец в Стокгольме, Сити-Холл в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Акрополь в Афинах.

Также в этот день православные верующие отмечают Родительскую субботу. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день читайте в нашем материале.

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