1 апреля: шутки и поздравления на День смеха

День смеха (День дурака) - это один из самых знаменитых праздников в году, о нем все знают с раннего детства. Ведь именно 1 апреля можно безнаказанно подшучивать над кем угодно.
Это международное торжество, его отмечают во многих городах мира. В Украине самое веселое празднование 1 апреля каждый год проходит в "столице юмора" - приморской Одессе. Там устраивается масштабный фестиваль шуток, проходят концерты, ярмарки и проводятся самые различные конкурсы. По всему городу люди гуляют с детьми, везде продаются вкусности, шарики и сувениры.
В других украинских городах особой шумихи на День смеха не устраивают, но также все желающие проводят выступления, вечеринки и ставят различные развлекательные программы. Чтобы нашим читателям было проще подшутить над близкими или поздравить их с 1 апреля "Апостроф.Лайм" собрал в отдельном материале лучшие шутки и поздравления на День смеха.
1 апреля: шутки и поздравления
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Нужно попросить друга стать посреди комнаты, вытянув руки вперед. Далее в руки (между указательным и большим пальцами) всунуть две спички, головками к низу. Следующие две спички разместить под ботинками разыгрываемого друга, еле засунув их. В конце задать ему вопрос о том, какой на дворе месяц. Конечно же, в ответ услышите: "Апрель". И тогда подковырка: "А почему тогда ты на лыжах?".
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Для такого розыгрыша следует узнать, когда человек отсутствует и затем возвращается домой. Подкинуть под дверь украшенную коробку с надписью "Ваш сюрприз от фирмы" с запиской внутри — "Ваша премия за упорную работу". Внутрь коробки посадить на выбор — черепашку, ящерку, улитку или кого-то еще, разумеется, надо сделать так, чтобы у зверя был доступ воздуха. Также вложить визитку с номером телефона "фирмы". Если сюрприз понравится, то это заодно будет и подарок. Если же нет — вернется к "фирме".
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На 1 апреля можно разыграть коллег. Взять дома стеклянную бутылку емкостью 250 грамм из под водки. Налить туда воды. Бутылку с водой вложить в сумку. На работе можно сначала завести беседу о здоровом образе жизни, при этом достав эту бутылку и пить из нее воду. Также можно было бы предложить выпить из этой бутылки кому-то из коллег. Особенно смешно будет, если будет пить человек, который до этого не пил раньше.
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Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
***
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
***
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
***
Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.
И без этого — никак!
А кто против — сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль — помеха!
***
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