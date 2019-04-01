1 апреля: шутки и поздравления на День смеха

День смеха (День дурака) - это один из самых знаменитых праздников в году, о нем все знают с раннего детства. Ведь именно 1 апреля можно безнаказанно подшучивать над кем угодно.

Это международное торжество, его отмечают во многих городах мира. В Украине самое веселое празднование 1 апреля каждый год проходит в "столице юмора" - приморской Одессе. Там устраивается масштабный фестиваль шуток, проходят концерты, ярмарки и проводятся самые различные конкурсы. По всему городу люди гуляют с детьми, везде продаются вкусности, шарики и сувениры.

В других украинских городах особой шумихи на День смеха не устраивают, но также все желающие проводят выступления, вечеринки и ставят различные развлекательные программы. Чтобы нашим читателям было проще подшутить над близкими или поздравить их с 1 апреля "Апостроф.Лайм" собрал в отдельном материале лучшие шутки и поздравления на День смеха.

1 апреля: шутки и поздравления

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Нужно попросить друга стать посреди комнаты, вытянув руки вперед. Далее в руки (между указательным и большим пальцами) всунуть две спички, головками к низу. Следующие две спички разместить под ботинками разыгрываемого друга, еле засунув их. В конце задать ему вопрос о том, какой на дворе месяц. Конечно же, в ответ услышите: "Апрель". И тогда подковырка: "А почему тогда ты на лыжах?".

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Для такого розыгрыша следует узнать, когда человек отсутствует и затем возвращается домой. Подкинуть под дверь украшенную коробку с надписью "Ваш сюрприз от фирмы" с запиской внутри — "Ваша премия за упорную работу". Внутрь коробки посадить на выбор — черепашку, ящерку, улитку или кого-то еще, разумеется, надо сделать так, чтобы у зверя был доступ воздуха. Также вложить визитку с номером телефона "фирмы". Если сюрприз понравится, то это заодно будет и подарок. Если же нет — вернется к "фирме".

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На 1 апреля можно разыграть коллег. Взять дома стеклянную бутылку емкостью 250 грамм из под водки. Налить туда воды. Бутылку с водой вложить в сумку. На работе можно сначала завести беседу о здоровом образе жизни, при этом достав эту бутылку и пить из нее воду. Также можно было бы предложить выпить из этой бутылки кому-то из коллег. Особенно смешно будет, если будет пить человек, который до этого не пил раньше.

***

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.



Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

***

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!



Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

***

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.



И без этого — никак!

А кто против — сам дурак.

Знают все: в день смеха

Грусть-печаль — помеха!

***

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