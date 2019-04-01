Оккупанты в Крыму устроили детям сатанинский мастер-класс: фото

Российские оккупанты в аннексированном Крыму устроили новую абсурдную акцию с участием детей.

Соответствующие фото опубликованы на странице блогера под ником Roksolana Today&Крым в Twitter.

"Группа "Огненный экипаж" Краснофлотской школы Советского района. Скоро на гастролях в ваших школах, материк! Проведут мастер кассы с вашими детьми. Тема "Мы наследники победы! Умрем, как диды". Ждите", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать снимки. В сети пользователи увидели в сценках детей, которые очень похожи на зомби.

Как сообщалось, ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

Подробнее о ситуации в Крыму и Азовском море, читайте в материале "Апострофа": Крым нужен был России для одной цели – замминистра Юрий Гримчак.