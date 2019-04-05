​На Закарпатье ребенок захлебнулся фекалиями: видео и детали трагедии

В Берегово 7-летний мальчик, который болел эпилепсией, во время очередного приступа упал в выгребную яму и утонул.

Об этом сообщают в Нацполиции региона.

Так, согласно информации полиции, мальчик пошел в туалет, где у него произошел приступ эпилепсии. Ребенок упал в выгребную яму и захлебнулся фекалиями.

Врачи приняли все реанимационных мероприятий, однако жизнь мальчика не удалось спасти.

На месте события следственно-oперативнoй групoй устанoвленo, чтo на теле ребенка следов насильницькой смерти не выявленo.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УК до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля на линию спасателей в городе Белая Церковь Киевской области поступил вызов о том, что маленький мальчик застрял в батарее.