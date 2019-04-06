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Как живут ромы в Европе: колоритный репортаж от известного фотографа

суббота, 06 апреля 2019, 02:29

Фотограф издания Feature Shoot Марко Понцианелли опубликовал серию снимков о жизни ромов в странах Европы.

В материале издания говорится, что ромы часто подвергались дискриминации и преследованиям с момента, когда они покинули Индию.

"Я начал с намерения дать визуальный образ ромскому народу. Они, как правило, находятся в центре расовых дебатов и используются мафией для незаконного бизнеса на миллионы евро. Они козлы отпущения с одной стороны, но виновные с другой стороны. Люди, которые живут в условиях крайней маргинализации, в социальной системе, неспособной интегрировать их. Мое намерение состоит в том, чтобы вернуть этим людям их достоинство, их идентичность, избавить от предрассудков", - рассказал о своих трудах фотограф.

По его словам, у него возникали серьезные трудности с тем, чтобы получить доступ к лагерям кочевников.

"Есть цыгане, которых я знаю много лет и которые верят, что я офицер полиции или что-то подобное. Они убеждены, что я как-то их предам; с их точки зрения, невозможно, чтобы я проводил время с ними с единственным намерением рассказать об условиях их жизни", - добавил фотограф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве задержали банду воровок ромской национальности, которые совершили несколько краж на железнодорожном вокзале.

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