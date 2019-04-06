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Родительская суббота 6 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

суббота, 06 апреля 2019, 07:30
Фото: pixabay.com

6 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. В Родительскую субботу следует быть в тесном союзе не только с живыми близкими людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни. Чтобы нашим читателям было проще соблюдать традиции, "Апостроф.Лайм" собрал всю информацию о том, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу.

Родительская суббота четвертой седмицы

Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших в это время совершать не принято.

Существует множество правил, которые верующим следует соблюдать в этот период. Например, нельзя отказывать в милостыне и веселиться, нужно говорить об усопших только хорошо, а на кладбищах не стоит устраивать пир. Родительская суббота 6 апреля выпадает на предпразднство Благовещения, поэтому заупокойная служба не совершается.

Что можно

  • Нужно прийти в церковь;
  • Следует помолиться об умерших родственниках;
  • Принято приносить в церковь продукты, которые потом раздадут нуждающимся;
  • Важно проведать родственников на кладбище;
  • Убирать у могил лучше накануне этого дня;
  • Стоит принести на кладбище живые цветы и зажечь лампадки.

Что нельзя

  • Нельзя устраивать на кладбище пир и употреблять алкоголь;
  • Не стоит есть не постную пищу;
  • Не надо оставлять на могилах предметы, связанные со вредными привычками ушедших;
  • Нельзя плохо говорить об умерших;
  • Не разрешается слишком весело проводить время, но и унывать не стоит.

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