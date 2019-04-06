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​Во Львове умер известный фотограф: подборка лучших снимков

суббота, 06 апреля 2019, 12:03

6 апреля во Львове умер известный украинский фотограф Любомир Крыса.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

"Стало известно, что скончался Любомир Степанович Крыса - известный фотохудожник, Заслуженный работник культуры Украины, автор многих художественных фотоальбомов, в частности "Лычаковский некрополь", "Проходы по Лычакова", "Храмы Львова", альбомов "Наш Ивасюк", "Так было ..." и т. Община города выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Известно, что Любомира Крысу похоронят во Львове на Лычаковском кладбище.

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