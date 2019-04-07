Известный российский актер рассказал о самоубийственном алкоголизме

Известного российского актера Дмитрия Харатьяна едва не убил алкоголизм в связи с глубокой депрессией.

В этом он признался в студии программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

"Мне ничего не помогало. Я тогда еще к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться на самом деле к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Это уже тоже опыт. Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я... опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу эту жизнь", – рассказал он.

Он отметил, что в тот момент у него опустились руки до такой степени, что совершенно ничего не хотелось делать. Актер желал закрыться "и как бы уснуть".

"Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил", – признался актер.

Отметим, что на данный момент Дмитрий Харатьян входит в базу Миротворец из-за незаконного въезда в Крым.

Как сообщал "Апостроф", ранее Харатьян предложил россиянам скинуться на свой фильм о Крыме.