День рождения Хью Хефнера: опубликованы самые крутые обложки Playboy

9 апреля родился Хью Хефнер, который создал популярный журнала Playboy.

Хью Хефнер - американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises. Он родился в 1926 году в Чикаго.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Хью Хефнер сильно сомневался в том, что за первым выпуском последует второй, и даже решил не ставить номер на обложку своего журнала. Но за первую неделю было продано три четверти тиража.

27 сентября 2017 года Хефнер умер в возрасте 91 года. Представители Playboy уточнили, что смерть наступила от "естественных причин".

Ко дню рождения Хью Хефнера в сети опубликовали самые популярные и запоминающиеся обложки его журнала.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля 2018 года умер один из основателей эротического журнала Playboy, создатель его символа-зайчика Арт Пол.