РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

23:59
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: видео гола
23:58
Ливерпуль - Порту: видео голов
23:50
В Крыму оккупанты ради наживы уничтожили озеро: фото
23:49
"Ливерпуль" обыграл "драконов" в ярком матче Лиги чемпионов
23:48
Команда украинца Зинченко неожиданно проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
23:15
День рождения Хью Хефнера: опубликованы самые крутые обложки Playboy
22:48
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
22:18
Умер знаменитый украинский актер: фото, видео
21:55
На мосту в Киеве пьяный водитель грузовика протаранил легковушку: фото
21:28
Опубликовано впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ
21:22
СМИ узнали о намерении криминального авторитета из РФ "захватить" крупнейший порт Украины
21:18
США опубликовали санкционный список причастных к громкому убийству журналиста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

День рождения Хью Хефнера: опубликованы самые крутые обложки Playboy

вторник, 09 апреля 2019, 23:15

9 апреля родился Хью Хефнер, который создал популярный журнала Playboy.

Хью Хефнер - американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises. Он родился в 1926 году в Чикаго.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Хью Хефнер сильно сомневался в том, что за первым выпуском последует второй, и даже решил не ставить номер на обложку своего журнала. Но за первую неделю было продано три четверти тиража.

27 сентября 2017 года Хефнер умер в возрасте 91 года. Представители Playboy уточнили, что смерть наступила от "естественных причин".

Ко дню рождения Хью Хефнера в сети опубликовали самые популярные и запоминающиеся обложки его журнала.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля 2018 года умер один из основателей эротического журнала Playboy, создатель его символа-зайчика Арт Пол.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: