В Киеве прошла акция Нацкорпуса против хищений в оборонке: подробности

Во вторник, 9 апреля в 17.00 в Киеве прошла акция против участников хищений в "Укроборонпроме". Акция прошла под громким названием "вдуй Свинарчукам".

Об акции протеста в Киеве стало известно из прямой трансляции событий на Telegram-канале политической партии "Национальный Корпус".

В начале акции колонна митингующих прошлась по улице Арсенальная, скандируя: "Мародеров за решетку! Свинарчуков за решетку". Далее, сторонники Нацкорпуса направились к зданиям всех правоохранительных структур и Администрации Президента.

На вопрос журналистов о цели акции представители политической партии "Национальный корпус" ответили, что с момента начала коррупционного скандала в "Укроборонпроме", власть полностью проигнорировала ситуацию и отказался принимать решительные меры.

Уже 1,5 месяца события активно освещаются в СМИ, за это время было проведено около 20 митингов и мирных акций, которые, по словам Нацкорпуса, были проигнорированы.

Активисты неоднократно требовали от властей дать комментарии и наказать виновных. Результатом такого поведения стали систематические избиения активистов и случайных прохожих.

Стоит отметить, что лидер "Национального Корпуса", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий комментировал акции протеста в эфире одного из ток-шоу, где отметил, что "дело Свинарчуков-Гладковских", по его мнению, это следствие неправильной политики ныне действующего президента.

Напомним, причиной беспорядков в обществе стали результаты журналистского расследования, согласно которому, в настоящее время уволен заместитель секретаря СНБО, Олег Гладковский, который был организатором коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

Журналисты выяснили, что вместе с сыном Игорем он создал фиктивные фирмы, которые покупали контрабандные запчасти для военной техники в РФ, а затем завышали стоимость и перепродавали их украинскому оборонпрому. Известно, что к незаконным сделкам также причастны глава госконцерна "Укроборонпром" П. Букин, В. Жуков, А. Рогоза, руководство ГК "Укроборонпром", а также директора государственных военных предприятий.

По данным журналистов, за несколько лет преступная группа смогла получить от заводов "Укроборонпрома" около 250 млн гривен. Впрочем, независимые эксперты и сами журналисты признают, что реальная цифра в несколько раз превышает вышеуказанную.

Представители Нацкорпуса ссылаются на журналистское расследование Bihus.Info, где есть информация, что работники СБУ, ГПУ, ГФС и НАБУ знали о коррупционной "схеме Гладковского-Свинарчука" и годами покрывали преступников.