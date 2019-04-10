РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

10 апреля

14:29
Спецоперация "Стадион": свежая порция смешных фотожаб с Порошенко и Зеленским
14:20
Ученые впервые в истории покажут черную дыру: где смотреть онлайн-трансляцию
14:00
Звезда "Игры престолов" будет подружкой невесты на свадьбе коллеги по сериалу
13:59
Что происходит с гривной в обменниках Киева: показательное фото
13:49
​В Украину идут грозы: свежий прогноз от синоптика
13:48
Масштабный погром в поезде "Укрзализныци": появилось новое видео с фанатами
13:41
В Киеве прошла акция Нацкорпуса против хищений в оборонке: подробности
13:39
Месть за "Деда" и "Ведьму": волонтер показал видео смертельного удара по боевикам ЛНР
13:15
Где смотреть онлайн Арсенал - Наполи: расписание трансляций
13:13
Винник рассказал о своих "женах" и о письмах поклонниц
13:05
Известная украинская актриса рассталась с возлюбленным
12:59
Полиция сделала неожиданное заявление по кровавому инциденту с активистом в Житомире
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве прошла акция Нацкорпуса против хищений в оборонке: подробности

среда, 10 апреля 2019, 13:41

Во вторник, 9 апреля в 17.00 в Киеве прошла акция против участников хищений в "Укроборонпроме". Акция прошла под громким названием "вдуй Свинарчукам".

Об акции протеста в Киеве стало известно из прямой трансляции событий на Telegram-канале политической партии "Национальный Корпус".

В начале акции колонна митингующих прошлась по улице Арсенальная, скандируя: "Мародеров за решетку! Свинарчуков за решетку". Далее, сторонники Нацкорпуса направились к зданиям всех правоохранительных структур и Администрации Президента.

На вопрос журналистов о цели акции представители политической партии "Национальный корпус" ответили, что с момента начала коррупционного скандала в "Укроборонпроме", власть полностью проигнорировала ситуацию и отказался принимать решительные меры.

Уже 1,5 месяца события активно освещаются в СМИ, за это время было проведено около 20 митингов и мирных акций, которые, по словам Нацкорпуса, были проигнорированы.

Активисты неоднократно требовали от властей дать комментарии и наказать виновных. Результатом такого поведения стали систематические избиения активистов и случайных прохожих.

Стоит отметить, что лидер "Национального Корпуса", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий комментировал акции протеста в эфире одного из ток-шоу, где отметил, что "дело Свинарчуков-Гладковских", по его мнению, это следствие неправильной политики ныне действующего президента.

Напомним, причиной беспорядков в обществе стали результаты журналистского расследования, согласно которому, в настоящее время уволен заместитель секретаря СНБО, Олег Гладковский, который был организатором коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

Журналисты выяснили, что вместе с сыном Игорем он создал фиктивные фирмы, которые покупали контрабандные запчасти для военной техники в РФ, а затем завышали стоимость и перепродавали их украинскому оборонпрому. Известно, что к незаконным сделкам также причастны глава госконцерна "Укроборонпром" П. Букин, В. Жуков, А. Рогоза, руководство ГК "Укроборонпром", а также директора государственных военных предприятий.

По данным журналистов, за несколько лет преступная группа смогла получить от заводов "Укроборонпрома" около 250 млн гривен. Впрочем, независимые эксперты и сами журналисты признают, что реальная цифра в несколько раз превышает вышеуказанную.

Представители Нацкорпуса ссылаются на журналистское расследование Bihus.Info, где есть информация, что работники СБУ, ГПУ, ГФС и НАБУ знали о коррупционной "схеме Гладковского-Свинарчука" и годами покрывали преступников.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: