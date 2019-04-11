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Ученый рассказал про угрозу превращения Азовского моря в болото из-за Керченского моста

четверг, 11 апреля 2019, 13:06

Строительство российскими оккупантами Керченского моста повлекло за собой ухудшение качества воды в Азовском море.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар.

"У меня на рецензии лежит статья "Влияние Керченского моста на изменение качества воды в Азовском море". Написали ее ребята из института Ростова. Там делаются интересные выводы, что строительство моста повлияло на ухудшение качества воды, но не существенно. Прям, как в том анекдоте: ты или плавки надень, или крестик сними. Так же и тут: повлияло, но не существенно", - отметил эксперт.

По его словам, строительство моста нарушило водообмен, из-за чего могут пострадать краснокнижные дельфины в Азовском море.

"Там может быть болото. Если процесс будет продолжаться, и наносы будут увеличиваться, соответственно, глубина пролива - уменьшаться, большие суда не войдут, и вся экосистема накроется медным тазом. Могут чистить фарватер, но это одно дело, а есть же еще берега, а там уже водоросли стали расти, началось гниение воды, меняется состав. Одни проблемы", - резюмировал Медовар.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый

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