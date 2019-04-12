День работников ракетно-космической отрасли Украины и День космонавтики: стихи, открытки фото и видеопоздравления

12 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается профессиональное торжество всех причастных к космонавтике. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День работников ракетно-космической отрасли Украины и День космонавтики отмечается именно 12 апреля каждый год не случайно. 12 апреля 1961 года легендарный космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил первый в истории человечества орбитальный облет нашей планеты.



Фото: livejournal.com

***

Гагарина сегодня вспомним,

Как смело он в ракету сел,

Сказал "Поехали!" с улыбкой

И первый в космос полетел,

И вот сейчас всех космонавтов

Мы поздравляем от души,

В День космонавтики желаем

Свершений, подвигов больших,

Пусть дальше космос покоряют,

На Марсе жизнь пускай найдут,

Но пусть они не забывают,

Что на Земле их семьи ждут!

***

День космонавтики, ребята.

Ракетам, спутникам — виват!

Пусть от космических мечтаний

Мозги приятно затрещат.



Желаю видеть звездопады,

Желаний много загадать,

А все прекрасные идеи

С надеждой в космос отпускать.

***



Фото: livejournal.com

***

С Днем космонавтики я поздравляю!

Ясного, звездного неба желаю,

Новых открытий и важных высот,

Чудесных явлений и нужных частот.



Пусть космос откроет иные пути,

Созвездия новые, непременно, найти.

Успехов в науке и космической мгле

И счастья простого вам на Земле.

***

День космонавтики пришел,

А это праздник важный.

Поздравить нужно хорошо

Всех смелых и отважных.



Всех вас, кто небо покорил.

И даже космос вечный.

Кто звезды новые открыл

И эту бесконечность.



Пусть в небе ярком звезды ждут

Вас в гости непременно,

А дома будет пусть уют —

Простой, обыкновенный!

***

Во Всемирный день космонавтики хочу пожелать чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звезды указывают верный путь к успеху, пусть каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлетами к облакам сокровенных мечтаний души и сердца.

***

***

Поздравляю со Всемирным днем космонавтики. Желаю высоких и счастливых полетов в жизни, интересных и важных открытий в деятельности, оптимистичного настроения и верных настроек только на победу, чудесных идей и постоянного покорения все новых и новых просторов таинственного космоса.

***

Поздравляю со Всемирным днем космонавтики! Желаю вам множество звездных путей и не одну счастливую звездочку на небе, которая будет вести вас к успеху на земле и в космическом пространстве. Улетного вам настроения, здоровья необъятного, невероятных открытий и новых поглощающих глубин Вселенной.

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В этот поистине космический праздник хочется, чтобы везде был мир и согласие, поэтому желаем именно этого. Чтобы каждый день приносил новые открытия и приключения, несмотря на проблемы и ненастья!

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