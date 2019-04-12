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День работников ракетно-космической отрасли Украины и День космонавтики: стихи, открытки фото и видеопоздравления

пятница, 12 апреля 2019, 09:00
Фото: livejournal.com

12 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается профессиональное торжество всех причастных к космонавтике. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День работников ракетно-космической отрасли Украины и День космонавтики отмечается именно 12 апреля каждый год не случайно. 12 апреля 1961 года легендарный космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил первый в истории человечества орбитальный облет нашей планеты.


Фото: livejournal.com

***

Гагарина сегодня вспомним,
Как смело он в ракету сел,
Сказал "Поехали!" с улыбкой
И первый в космос полетел,
И вот сейчас всех космонавтов
Мы поздравляем от души,
В День космонавтики желаем
Свершений, подвигов больших,
Пусть дальше космос покоряют,
На Марсе жизнь пускай найдут,
Но пусть они не забывают,
Что на Земле их семьи ждут!

***

День космонавтики, ребята.
Ракетам, спутникам — виват!
Пусть от космических мечтаний
Мозги приятно затрещат.

Желаю видеть звездопады,
Желаний много загадать,
А все прекрасные идеи
С надеждой в космос отпускать.

***


Фото: livejournal.com

***

С Днем космонавтики я поздравляю!
Ясного, звездного неба желаю,
Новых открытий и важных высот,
Чудесных явлений и нужных частот.

Пусть космос откроет иные пути,
Созвездия новые, непременно, найти.
Успехов в науке и космической мгле
И счастья простого вам на Земле.

***

День космонавтики пришел,
А это праздник важный.
Поздравить нужно хорошо
Всех смелых и отважных.

Всех вас, кто небо покорил.
И даже космос вечный.
Кто звезды новые открыл
И эту бесконечность.

Пусть в небе ярком звезды ждут
Вас в гости непременно,
А дома будет пусть уют —
Простой, обыкновенный!

***

Во Всемирный день космонавтики хочу пожелать чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звезды указывают верный путь к успеху, пусть каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлетами к облакам сокровенных мечтаний души и сердца.

***

***

Поздравляю со Всемирным днем космонавтики. Желаю высоких и счастливых полетов в жизни, интересных и важных открытий в деятельности, оптимистичного настроения и верных настроек только на победу, чудесных идей и постоянного покорения все новых и новых просторов таинственного космоса.

***

Поздравляю со Всемирным днем космонавтики! Желаю вам множество звездных путей и не одну счастливую звездочку на небе, которая будет вести вас к успеху на земле и в космическом пространстве. Улетного вам настроения, здоровья необъятного, невероятных открытий и новых поглощающих глубин Вселенной.

***

В этот поистине космический праздник хочется, чтобы везде был мир и согласие, поэтому желаем именно этого. Чтобы каждый день приносил новые открытия и приключения, несмотря на проблемы и ненастья!

***

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