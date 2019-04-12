Какой будет погода на Пасху и после праздника: украинцев предупредили о похолоданиях

Традиционно после Пасхи будет три волны похолодания – на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань

"Какого бы числа Пасха не была, а эти волны похолодания мы наблюдаем каждый год. Это так называемый планетный расчет. Самая сильная волна похолодания наблюдается на 9-й день после Пасхи", - отметил он.

По его словам, заморозки в первую волну похолодания после Пасхи могут захватить половину Украины. Что касается погоды на Пасху, то Горбань прогнозирует теплую температуру – 21-23 градуса выше нуля.

"Даже по северным областям просчитывается такая погода", - подчеркнул синоптик.

При этом, во вторую половину пасхального воскресенья возможен небольшой тучевой дождь, который, правда, пройдет не во всех регионах страны. Также дождь просчитывается и 29 апреля.

Подробнее о погоде до конца весны, читайте в материале "Апострофа": Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны.