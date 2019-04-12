Популярный в США телеканал снял видео про современную боевую машину ВСУ

History Channel (США) снял зрелищное видео о новейшем украинском танке "Оплот-М".

Испаноязычная версия этого ролика опубликована в YouTube.

Известно, что во время съемок использовалась версия танка БМ "Оплот", которая создана для участия в испытаниях для армии Пакистана. Там эта машина по мощности и техническим характеристикам несколько лет - с 2015 по 2018 годы - соревновалась с китайским танком VT-4 (MBT-3000).

На видео сняты эксклюзивные кадры стрельбы БМ "Оплот" на дистанцию около мили (1650 метров) по мишени и преодоления разного рода препятствий, в том числе автомобили, баррикады.

Добавим, что "Оплот" является современным украинским основным боевым танком (ОБТ), разработанным Харьковским конструкторским бюро машиностроения. В мае 2009 года танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины. Украинский танк участвовал в тендерах для армий Таиланда, победив немецкий Leopard 2 и российский Т-90 и Пакистана.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Петр Порошенко показал украинский боевой танк Т-72А после модернизации. Так, при модернизации ГП "Киевский бронетанковый завод" максимально учел опыт украинских военных на Донбассе.