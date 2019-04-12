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Украинским водителям готовят резкое повышение штрафов: названа новая сумма

пятница, 12 апреля 2019, 07:34

В Украине планируют повысить штрафы украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами в 10 раз.

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.

Такое предложение внес Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности для Верховной Раде. В частности, рекомендовано принять за основу законопроект №10131 о повышении штрафов.

Документом предусматривается усилить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 510 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Во время заседания народный депутаты подчеркнули, что использование ремней безопасности является самым действенным средством защиты водителей и пассажиров при ДТП. Застегнутые ремни уменьшают риск контакта тела с деталями автомобиля при столкновении, удерживают человека от выбрасывания из автомобиля и опасных перемещений внутри машины (например, в случае переворачивания), уменьшают вероятность нанесении травм другим пассажирам (например, непристегнутый пассажир на заднем сиденье в случае лобового столкновения летит вперед и наносит тяжелые травмы тем, кто сидит впереди, даже если они пристегнуты) и гарантируют оптимальное срабатывания подушек безопасности.

"По данным ВОЗ, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров. Уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы. Только 23% водителей пользуются ремнями безопасности, согласно данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенного в 2018 году", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", с 27 сентября 2018 года полиция в Украине получила право эвакуировать автомобили, препятствующие движению транспорта.

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