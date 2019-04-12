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В день космонавтики в сети вспомнили забытого киевского "героя"

пятница, 12 апреля 2019, 23:45

В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, в сети появилось оригинальное поздравление с изображением бывшего мэра Киева, Леонида Черновецкого.

Для поздравления была использована картина художника Игоря Гусева, "Ощущение космоса", на которой Черновецкий изображен в образе космонавта.

Напомним, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий находился на этой должности с 2006 по 2012 год. Он запомнился не только киевлянам, но и всем украинцам своими необычными выступлениями и заявлениями.

"То, что меня называли Космонавтом… вы меня видите — да, я космонавт, абсолютно реальный. Все, что я придумал — все будет воплощено", – заявлял сам Черновецкий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

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