В день космонавтики в сети вспомнили забытого киевского "героя"

В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, в сети появилось оригинальное поздравление с изображением бывшего мэра Киева, Леонида Черновецкого.

Для поздравления была использована картина художника Игоря Гусева, "Ощущение космоса", на которой Черновецкий изображен в образе космонавта.

Напомним, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий находился на этой должности с 2006 по 2012 год. Он запомнился не только киевлянам, но и всем украинцам своими необычными выступлениями и заявлениями.

"То, что меня называли Космонавтом… вы меня видите — да, я космонавт, абсолютно реальный. Все, что я придумал — все будет воплощено", – заявлял сам Черновецкий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.