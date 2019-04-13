Всемирный день рок-н-ролла: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

13 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается торжество всех причастных к зажигательной рок-музыке. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе

Международный день рок-н-ролла традиционно отмечается 13 апреля по всему миру. Именно в этот день, 13 апреля 1954 года, легендарный музыкант Бил Хэйли записал всемирно знаменитый хит под названием "Rock Around The Clock". Скорее всего, именно поэтому 13 число второго месяца весны выбрали Днем рок-музыки.



Фото: livejournal.com

***

Огонь в душе, огонь в крови,

Гитары стон под пальцами.

Нас рок-н-ролл соединил

В безумном вечном танце.



Танцпол вибрирует, дрожит,

Бросает вызов скромности.

В День рок-н-ролла нужно жить

Без правил и условностей.



Танцуй, лети, живи и пой

Под рок-н-рольный хит.

И будь всегда самим собой,

Пусть жизнь вокруг кипит.

***

Поздравляю диких сердцем,

Нестареющих душой,

Тех, кто юн и вечно молод,

Не спешит, кто на покой.



С праздником, вас дорогие,

Рокенрольщики мои,

Я, конечно, вам желаю,

Много счастья и любви.



Чтоб любили вы друг друга,

Музыку, друзей и драйв,

Ну, а муть всех серых будней,

Мимо пусть — она не в кайф!

***



Фото: livejournal.com

***

День, исполненный весельем,

Когда музыка звучит.

Всемирный праздник рок-н-ролла

На крыльях ветра к нам летит.



Будем петь и веселиться,

И плясать мы от души,

Будет рок-н-ролл струиться

В недрах сумрачной глуши.



Пусть всегда царит веселье,

Пусть всегда звучит мотив.

Рок-н-ролл для всех, бесспорно,

Жил и будет вечно жив!

***

С Днем рок-н-ролла вас

Спешу поздравить я,

Пусть в вихре рок-н-рольном

Кружится Земля.



Усталости не знают

Пусть ваши сердца,

Вечен рок-н-ролл,

Нет ему конца.



Адреналина море,

Драйва, позитива

Рок-н-ролл весь мир

Делает счастливым.



В ритме рок-н-ролла

Вам желаю жить,

Делиться счастьем, радостью

И весь мир любить.

***

***

Поздравляю со Всемирным днем рок-н-ролла. Желаю веселого ритма для сердца, активного темпа для жизни и невероятного драйва для тебя в этом мире. Пусть каждый день будет таким же зажигательным, неутомимым и чудесным, как вечный танец рок-н-ролл!

***

Поздравляю со Всемирным днем рок-н-ролла и желаю зажигательного настроения, импульсов счастья, экспрессии любви, взрыва положительных эмоций и неутомимого веселья в потрясающем, забавном, чудесном рок-н-ролле жизни.

***

Я, как никто другой, знаю, что рок-н-ролл — это твоя жизнь, именно поэтому ты отдаешь ему большую часть своего свободного времени. Мама давно смирилась с твоими татуировками, а отец махнул рукой на длинные волосы, а я всегда поддерживала тебя в твоих увлечениях, которые стали смыслом твоей жизни. Поздравляю с праздником!

***

Рок-н-ролл всегда жив и будет жить в будущем. Со Всемирным днем рок-н-ролла, пусть этот день принесет самую лучшую в мире музыку и заставит сердца и души трепетать от восторга и радости. С праздником всех нас, поклонников молодых, старых и вечно юных душой.

***

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