Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

14 апреля католические христиане отмечают Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник, во время которого действует целый ряд правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще разобраться в традициях этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все указания и рекомендации на Вербное воскресенье в одном материале.
Вербное воскресенье также известно как Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник является переходящим, он не имеет фиксированной даты, так как зависит от дня празднования Пасхи и отмечается ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.
В этот день верующим обязательно нужно сходить в церковь. Как и в другие дни поста, не разрешается употреблять алкогольные напитки и есть жирную и прочую не постную пищу. Разрешена рыба, но на тяжелые блюда лучше не набрасываться. Также, по церковным традициям, в такой большой праздник стоит воздержаться от работы, как офисной, так и всякой домашней. Исключением является приготовление пищи себе и домашним животным.
Можно и нужно
- Прийти в церковь на службу;
- Освятить в церкви ветви вербы, принести их домой и хранить возле икон;
- На праздничном столе должны быть блюда из рыбы;
- Желательно посетить ночное богослужение.
Нельзя
- Употреблять спиртное;
- Сквернословить и ругаться;
- Заниматься уборкой, шитьем, вязанием;
- Не рекомендуется в этот день работать;
- Не советуют верующие также смотреть телевизор и пользоваться интернетом без особой нужды;
- Существует поверье, что в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.
Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.