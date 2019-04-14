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Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

воскресенье, 14 апреля 2019, 06:00
Фото: pixabay.com

14 апреля католические христиане отмечают Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник, во время которого действует целый ряд правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще разобраться в традициях этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все указания и рекомендации на Вербное воскресенье в одном материале.

Вербное воскресенье также известно как Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник является переходящим, он не имеет фиксированной даты, так как зависит от дня празднования Пасхи и отмечается ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

В этот день верующим обязательно нужно сходить в церковь. Как и в другие дни поста, не разрешается употреблять алкогольные напитки и есть жирную и прочую не постную пищу. Разрешена рыба, но на тяжелые блюда лучше не набрасываться. Также, по церковным традициям, в такой большой праздник стоит воздержаться от работы, как офисной, так и всякой домашней. Исключением является приготовление пищи себе и домашним животным.

Можно и нужно

  • Прийти в церковь на службу;
  • Освятить в церкви ветви вербы, принести их домой и хранить возле икон;
  • На праздничном столе должны быть блюда из рыбы;
  • Желательно посетить ночное богослужение.

Нельзя

  1. Употреблять спиртное;
  2. Сквернословить и ругаться;
  3. Заниматься уборкой, шитьем, вязанием;
  4. Не рекомендуется в этот день работать;
  5. Не советуют верующие также смотреть телевизор и пользоваться интернетом без особой нужды;
  6. Существует поверье, что в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

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