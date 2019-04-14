Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

14 апреля католические христиане отмечают Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник, во время которого действует целый ряд правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще разобраться в традициях этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все указания и рекомендации на Вербное воскресенье в одном материале.

Вербное воскресенье также известно как Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник является переходящим, он не имеет фиксированной даты, так как зависит от дня празднования Пасхи и отмечается ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

В этот день верующим обязательно нужно сходить в церковь. Как и в другие дни поста, не разрешается употреблять алкогольные напитки и есть жирную и прочую не постную пищу. Разрешена рыба, но на тяжелые блюда лучше не набрасываться. Также, по церковным традициям, в такой большой праздник стоит воздержаться от работы, как офисной, так и всякой домашней. Исключением является приготовление пищи себе и домашним животным.

Можно и нужно

Прийти в церковь на службу;

Освятить в церкви ветви вербы, принести их домой и хранить возле икон;

На праздничном столе должны быть блюда из рыбы;

Желательно посетить ночное богослужение.

Нельзя

Употреблять спиртное; Сквернословить и ругаться; Заниматься уборкой, шитьем, вязанием; Не рекомендуется в этот день работать; Не советуют верующие также смотреть телевизор и пользоваться интернетом без особой нужды; Существует поверье, что в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.