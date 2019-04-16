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Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе

вторник, 16 апреля 2019, 10:34
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По состоянию на начало 2019 года статус беженца в России получили 140 граждан Украины.

Об этом в комментарии "Коммерсанту" заявила начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова.

"А еще есть временное убежище. Это статус, который также прописан в законе "О беженцах" и предоставляется лицам, экстренно прибывшим в нашу страну. Вот эти 140 человек - это лица, преследуемые украинскими властями по тем или иным основаниям. Они занимали определенные должности, придерживались политических взглядов. А в основном ввиду военных действий получали временное убежище граждане с юго-востока Украины", - отмечает она.

По словам представительницы МВД, в настоящее время в РФ порядка 77 тысяч граждан Украины имеют либо временное убежище, либо статус беженца.

"Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ. Остальные пока не сделали свой окончательный выбор: остаться на территории РФ, получить гражданство или нет. При этом для них созданы все условия для упрощенной процедуры приобретения гражданства. Вариантов очень много именно для граждан Украины", - добавила Казакова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские спецслужбы пытались использовать в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников.

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