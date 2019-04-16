Разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома": фото

Стало известно о новом скандале вокруг военного завода "Укроборонпрома" ГП "ХКБМ" им. А. А. Морозова, где с января месяца прекратились выплаты зарплат и других социальных выплат.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе ХС • Харьков.

"15.04.19 был страйк рабочих которые требовали ответа на вопросы: почему больше месяца не выплачивают з/п, почему не оплачивают или оплачивают частично командировочные, почему сотрудники работают в неотапливаемых помещениях зимой и почему почти 2 года нет повышения з/п, при том, что юристам, бухгалтерии и планово-экономическому отделу повысили оклады зимой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор завода раньше был директором Житомирского бронетанкового завода. Впоследствии он был уволен из за масштабных коррупционных схем. А его брат - бывший заместитель директора "Укроборонпрома".

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укроборонпром" влип в скандал с поставкой оружия в Россию.