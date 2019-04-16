RU   UA  

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

16 апреля

17:30
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
17:30
Россияне отличились рекордным уровнем любви к Сталину: данные свежего соцопроса
17:26
Партия Рабиновича-Медведчука занимает второе место на выборах в Раду – опрос КМИС
17:17
В Dragon Capital рассказали о рисках обещанного командой Зеленского аудита Нацбанка
17:15
Под Запорожьем поймали вооруженного грабителя в форме полиции: фото
17:01
Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций
17:01
На Волыни пассажирский бус устроил смертельное ДТП с легковушкой: фото
17:00
Гороскоп на завтра: Раки будут нервничать, а Скорпионам повезет
16:47
Кровь была повсюду: звезда "Шерлока" на своем авто сбил пенсионера
16:35
Порошенко и Зеленский договорились о дате и месте дебатов
16:32
Дело не в Голобородько: стало известно, почему украинцы голосуют за Зеленского
16:14
Разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома": фото

вторник, 16 апреля 2019, 16:14
переглянути новину українською

Стало известно о новом скандале вокруг военного завода "Укроборонпрома" ГП "ХКБМ" им. А. А. Морозова, где с января месяца прекратились выплаты зарплат и других социальных выплат.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе ХС • Харьков.

"15.04.19 был страйк рабочих которые требовали ответа на вопросы: почему больше месяца не выплачивают з/п, почему не оплачивают или оплачивают частично командировочные, почему сотрудники работают в неотапливаемых помещениях зимой и почему почти 2 года нет повышения з/п, при том, что юристам, бухгалтерии и планово-экономическому отделу повысили оклады зимой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор завода раньше был директором Житомирского бронетанкового завода. Впоследствии он был уволен из за масштабных коррупционных схем. А его брат - бывший заместитель директора "Укроборонпрома".

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укроборонпром" влип в скандал с поставкой оружия в Россию.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: