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Бежавшего из Украины соратника Януковича заметили в веселой компании: фото

среда, 17 апреля 2019, 13:55
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Беглый бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, который работал при режиме экс-президента Виктора Януковича, был замечен в Израиле.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист антикоррупционной программы расследований "Схемы" Михаил Ткач.

"Нашли беглого министра Эдуарда Ставицкого в Израиле в неожиданном месте. Смотрите "Схемы" сегодня вечером. Если кто-то узнает других мужчин на фото - буду благодарен", - написал он.

На снимке Ставицкий находится в окружении троих мужчин, личности которых журналистам пока установить не удалось.

Ставицкий работал на должности министра энергетики с декабря 2012 года по февраль 2014 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины.

В марте 2014 года, когда Ставицкого объявили в розыск, в ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили 42 кг золота и 4,8 миллиона долларов США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что беглый Ставицкий попросил суд допросить его по делу Януковича.

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